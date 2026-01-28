Calciomercato Lazio | I Friedkin rispondono a Lotito: respinta un'offerta
RASSEGNA STAMPA - Contatti tra Lotito e i Friedkin. Niente derby di mercato, nessun 'Pedro-bis'. Il presidente della Lazio tratta con la parte inglese dei fratelli statunitensi, che non sono solo proprietari della Roma. Sono a capo anche dell'Everton, in Premier League, a cui la società biancoceleste ha chiesto un nome per il centrocampo.
Si tratta di Tim Iroegbunam, come riportato da Il Corriere dello Sport. È un classe 2003, è stato individuato come possibile incursore box to box. Dall'Everton però è arrivato un 'no' secco: i Friedkin hanno chiuso alla cessione del calciatore inglese. La pista sembra quindi raffreddarsi.
Come vi avevamo raccontato, la Lazio prima di muoversi in entrata dovrà cedere un centrocampista già presente in rosa, ovvero uno tra Belahyane e Dele-Bashiru.