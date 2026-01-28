Lazio | Fabiani, Maldini e il retroscena sul Monza: cos'è successo
RASSEGNA STAMPA - Daniel Maldini alla Lazio. In poche ore si è chiuso l'affare con l'Atalanta. L'attaccante è atterrato nella Capitale sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, che può diventare obbligo in caso di qualificazione in Europa. Ha già svolto anche il suo primo allenamento agli ordini di Sarri, contro il Genoa sarà a disposizione.
Siamo stati i primi a raccontarvi della trattativa con la Dea: il diesse Fabiani ha accelerato la concorrenza per non farselo scappare, di nuovo. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il direttore sportivo della Lazio già ai tempi del Monza lo voleva portare a Formello, prima che l'Atalanta lo acquistasse.
Questa volta, invece, si è mosso prima e ha anticipato sia la Fiorentina che la Juventus, interessate al profilo di Maldini. Finalmente è riuscito a farlo sbarcare a Roma, nonostante Sarri fosse orientato su altri profili.