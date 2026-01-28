WOMEN | Roma, Rossettini avvisa la Lazio: "Sarà battaglia!"

TUTTOmercatoWEB.com

Nella giornata di ieri, vigilia della partita contro la Lazio Women, che sarà in programma questa sera alle ore 18.00 al Tre Fontane di Roma, è intervenuto il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini. L'allenatore giallorosso ha presentato la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, dopo l'andata terminata 0-0 al Fersini.

IL DERBY - "È il derby di Roma: noi arriviamo a questa sfida dopo una buona prestazione in casa della Lazio, nella gara di andata, e ci approcciamo al match cercando di portarlo a casa con le nostre armi, facendo il nostro gioco, consapevoli che sarà comunque una battaglia, perché la Lazio è in un buon momento. Non ci aspettiamo una partita facile, ma giocando come sappiamo, avremo buone opportunità".

LA SFIDA D'ANDATA - "La sfida di Formello non ci ha dato indicazioni diverse rispetto a quanto visto in campionato e Women’s Cup: quella di Grassadonia una squadra tosta, fisica, quadrata, caratterizzata da grande agonismo e noi da quel punto di vista non dovremmo essere da meno. Bisognerà mettere in campo personalità, coraggio, tecnica e idee, che sono quelle che contraddistinguono questa squadra"

GIOCARE IN CASA - "Come sempre, quando siamo in casa, c’è un entusiasmo travolgente. I nostri tifosi adorano le nostre ragazze che stanno dando tutto, sempre, in ogni partita. L’aiuto dei nostri tifosi può rendere questa sfida più agevole per noi, ma sarà comunque una battaglia".