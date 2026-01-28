WOMEN | Lazio, è tempo di derby: le ultime prima della stracittadina
RASSEGNA STAMPA - Si decide tutto oggi. Alle ore 18.00, presso il centro sportivo Tre Fontane, scenderanno in campo Roma Femminile e Lazio Women per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Lo 0-0 maturato a Formello rimanda a oggi la sentenza sul passaggio del turno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, saranno circa 1.000 i tifosi presenti sugli spalti, gli altri appassionati potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport.
Le giallorosse conservano un piccolo vantaggio. Giocare in casa sarà un stimolo in più per la squadra leader del campionato femminile. Le biancocelesti, però, hanno già dimostrato di sapergli tenere testa, nonostante i dieci punti che le separano in Serie A e che portano la squadra di Grassadonia in quarta posizione. La vincitrice affronterà, a meno di clamorose sorprese, l'Inter in semifinale. Le meneghine, infatti, hanno vinto 2-0 la partita d'andata contro la Ternana e questa sera a Milano cercheranno di ipotecare il passaggio del turno.
LE SCELTE DI GRASSADONIA E ROSSETTINI - A proposito di Grassadonia, che ha presentato il derby in conferenza stampa, in vista di questa sera dovrebbe tornare a disposizione Mancuso. La probabile formazione della Lazio Women dovrebbe essere la stessa dell'andata (3-5-2), con le sole esclusioni, secondo il Corriere dello Sport, di Zanoli e dell’ultima arrivata Lundin. Squalificata, invece, Giugliano per la Roma Femminile (espressione blasfema pronunciata nel tunnel degli spogliatoi nel derby d’andata), al suo posto dovrebbe toccare a Greggi. In attacco, invece, Rossettini dovrebbe puntare su Dragoni, Dorsin, Viens e Corelli.