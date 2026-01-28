Lazio, Di Marzio su Maldini: "È stato preso per fare l'attaccante"
28.01.2026 13:30 di Christian Gugliotta
Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. Il figlio d'arte arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta e darà a mister Sarri una soluzione offensiva in più per un attacco quanto mai sterile.
Sul ruolo che potrebbe ricoprire in biancoceleste si è sbilanciato Gianluca Di Marzio, che in un video pubblicato sul profilo Instagram di Fantacalcio.it, ha dichiarato:
"A Maldini è stato detto: 'Ti prendiamo per provare a farti fare l'attaccante'. Vedendo Dia, Noslin o lo stesso Ratkov, che avrà bisogno di tempo per adattarsi all'allenatore, magari Maldini con le sue caratteristiche potrebbe adattarsi meglio al gioco di Sarri".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.