Lazio, Cardone: "Romagnoli insiste per la cessione. Sbagliato trattenerlo"

Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è soffermato sulla questione legata ad Alessio Romagnoli, dicendo la sua sulla volontà della società di trattenerlo e su quella del calciatore di essere ceduto. Di seguito le sue considerazioni:

“Ieri mattina Romagnoli si è allenato, nel pomeriggio no. Vedremo se ci sarà o meno oggi, da questo dipenderà la sua presenza venerdì contro il Genoa. A Lotito, per cederlo, interessa l’offerta e l’ok di Sarri: il tecnico il veto non lo toglie, anche se è il primo a rendersi conto che la condizione psicologica al giocatore non permette di essere la certezza che è sempre stata. Tuttavia non è in discussione la serietà di Romagnoli".

"Ad ogni modo, trattenerlo è sbagliato. La società e Sarri sbagliano a trattenere un giocatore che ha deciso di andare via. Se non si allenerà oggi, ovviamente non giocherà venerdì contro il Genoa. Lui è provato da tutta la vicenda e insiste per la cessione. C’è tempo fino a sabato per avere la situazione chiara, visto che in Qatar il mercato chiude il 31″.