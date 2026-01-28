NEWS | Musetti e il dramma infortunio: "Non ho parole..."
28.01.2026 12:45
Due set dominati contro Djokovic e poi l’infortunio. Una giornata davvero amara per Lorenzo Musetti, costretto al ritiro a un passo alla semifinale dell’Australian Open. In conferenza stampa il tennista, scuro in volto e sconsolato, ha raccontato cosa è accaduto: “Ho iniziato a sentire dolore all’inizio del secondo set... <<< MUSETTI >>>
