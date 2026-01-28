Lazio, Maldini e quel prezioso consiglio di Nesta: "Devi imparare a..."

RASSEGNA STAMPA - Il primo ostacolo che Daniel Maldini ha dovuto superare in carriera è stato quello della 'raccomandazione'. Figlio di Paolo, nipote di Cesare, anche a lui è toccato caricarsi sulle spalle un'eredità fin troppo pesante per un ragazzo appena lanciatosi nel mondo del calcio. Ha dovuto imparare a schivare le aspettative di una carriera leggendaria. È comparso in prima pagina sui quotidiani dopo i risultati più minimi, è stato celebrato per i primi traguardi, ma anche criticato quando la sua carriera ha preso una deriva differente rispetto agli altri due Maldini. I

NESTA - l termine di paragone, però, non regge ed è ingiusto. Come riporta il Messaggero, a insegnargli una lezione importante, però, era stato qualche tempo fa Alessandro Nesta, come. Ex compagno di squadra di Paolo al Milan ed ex capitano e leggenda della Lazio. Nesta, suo allenatore a Monza, rispondendo a domande sulle voci intorno a Daniel Maldini disse:

IL CONSIGLIO DI NESTA A MALDINI - "Gli dicono di essere raccomandato, ma anche al papà Paolo dicevano che fosse 'il figlio di Cesare'. Sarà sempre così e deve conviverci. Deve fare uno step di crescita a livello mentale, perché la sua virtù rara è la facilità con cui salta l'uomo, ma se sbaglia la prima giocata, poi si intristisce e non gioca più".