Taylor va di corsa: è già un perno della Lazio. E i dati non mentono

RASSEGNA STAMPA - Quanto corre, Kenneth Taylor. È arrivato da nemmeno un mese ed è già un perno della Lazio. Contro il Genoa giocherà la quarta gara di fila da titolare dopo quelle contro Verona, Como e Lecce. Ovviamente è ancora un po' indietro nello stile di gioco di Sarri: deve assimilare automatismi e tempi, lo farà con il tempo nei prossimi mesi.

Ma intanto dà tutto quello che può dare e non si ferma mai. A testimoniarlo è un dato riportato da Il Corriere dello Sport: nelle sue prime partite giocare è sempre andato oltre gli undici chilometri percorsi (11,478, 11,077 e 11,538), al secondo posto per distanza coperta in campo tra i giocatori biancocelesti. Numeri che certificano la sua dedizione e il suo impegno, nonostante non sia ancora totalmente inserito nel moduli del suo allenatore.