Calciomercato Lazio | Offerta per Boychev: ci sono anche altri club di A

28.01.2026 08:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Un nuovo colpo a centrocampo, ma più in prospettiva che per il presente. La Lazio ci prova per Marto Boychev, mezzala bulgara classe 2008 del CSKA Sofia. Solo a novembre ha rinnovato il suo contratto con il club fino a giugno 2028, tra i professionisti ha già 40 presenze ufficiali e un gol.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in Serie A è seguito anche da Torino, Genoa e Udinese, ma il club biancoceleste avrebbe già fatto un'offerta ufficiale per portarlo subito nella Capitale in questa sessione di mercato. Sarebbe un acquisto più per la Primavera di Punzi che per la prima squadra guidata da Sarri. Si tratta.
