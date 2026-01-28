Lazio, Rambaudi su Lotito: "O lascia o cambia modo di fare calcio"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi è tornato a parlare del mercato della Lazio e del caso Romagnoli, criticando l'attuale gestione del presidente Lotito. Queste le sue parole:

“Se gioca Provstgaard venerdì, o Romagnoli va via o ha staccato la spina e il tecnico preferisce non schierarlo. Ora Lotito ha passato la palla al giocatore, così ha tutelato sia la società che l’allenatore, anche se il tecnico meno. Ma per come conosciamo Romagnoli, se rimarrà sarà il professionista di sempre, legato alla maglia. Ormai c’è poco da ricucire, questo non dipende più dalla sua permanenza o meno".

"Mezzala destra? Serve capire cosa vuole fare il presidente, indipendentemente dal profilo da individuare. Occorre conoscere il progetto tecnico. Rimane difficile parlare di uomini da andare a prendere. A Fabbian, per esempio, ci si poteva arrivare. Per dare un segnale forte serve il Frattesi di turno. E comunque non basterebbe. Le cose non vanno più bene, è evidente: o il presidente lascia, e questa forse è la decisione più giusta per tutti, oppure cambia modo di fare calcio. Siamo ad un punto di non ritorno”.