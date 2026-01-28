Lazio - Genoa, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
28.01.2026 12:05 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo il pareggio a reti bianche di Lecce, la Lazio è pronta a ospitare il Genoa di De Rossi in uno stadio Olimpico che sarà inequivocabilmente dalla contestazione di buona parte della tifoseria, che hanno deciso di non seguire il match in segno di protesta contro la società.
La sfida contro i rossoblù è in programma alle 20:45 di venerdì 30 gennaio e l'arbitro designato per dirigerla è Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Zingarelli e dal IV Uomo Dionisi, mentre al Var Camplone sarà coadiuvato dall'Avar Guida.
Arbitro: Zufferli (sez. Udine)
Assistenti: Rossi L. - Zingarelli
IV Uomo: Dionisi
VAR: Camplone
AVAR: Guida