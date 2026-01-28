Calciomercato Lazio | Proposto Gustavo Puerta del Racing Santander: i dettagli
28.01.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo giocatore è stato proposto alla Lazio. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, a Formello è arrivato il nome di Gustavo Puerta, centrocampista del Racing Santander. Il club biancoceleste ha già declinato, per questo il colombiano, classe 2003, è stato offerto anche a diverse squadre della Liga.
Solo in estate è arrivato in Spagna dal Bayer Leverkusen, dopo aver passato un anno in prestito all'Hull City in Inghilterra. Ha il contratto in scadenza nel 2028, ma può partire negli ultimi giorni di mercato. Fin qui ha collezionato 3 gol e un assist in 18 presenze tra Segunda Division e Copa del Rey.