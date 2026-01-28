Calciomercato Lazio | Nuova offerta recapitata a Formello: arriva dall'Arsenal
28.01.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio cerca un centrocampista. In attesa dell'uscita di uno tra Belahyane e Dele-Bashiru, la società biancoceleste si sta guardando intorno per consegnare un nuovo giocatore a Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, l'ultimo nome che è stato proposto è quello dell''ex Fiorentina Christian Norgaard, ora all'Arsenal.
Sul giocatore, classe '94 e in scadenza nel 2027, ci sono anche Ajax, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio avrebbe già respinto l'offerta. Difficile pensare quindi che il danese possa sbarcare nella Capitale.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.