Calciomercato Lazio | Occhi in Norvegia: per il centrocampo c'è Hjertø-Dahl
28.01.2026
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio prova a inserirsi per Jens Hjertø-Dahl. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista classe 2005 del Tromso sarebbe tornato nel mirino della società biancoceleste (era stato accostato anche a novembre). È considerato tra i giovani di maggior prospettiva in Norvegia, viene paragonato spesso a Sergej Milinkovic-Savic per le sue qualità.
Su di lui però è forte l'interesse del Besiktas, che per acquistarlo è pronto a fare un'offerta di 7 milioni di euro. Occhio anche al Bologna, sempre in Serie A, e al Liverpool, in Premier League. Ha il contratto in scadenza nel 2027; in stagione ha messo a referto 4 gol e 4 assist in 31 partite.