Lazio, chi è Hjertø-Dahl: il gioiello norvegese proposto a Sarri

La Lazio ha messo gli occhi su Jens Hjertø-Dahl, centrocampista norvegese classe 2005 del Tromsø. Un profilo che guarda al futuro...

In un mondo come quello del calciomercato dove le valutazioni si gonfiano sempre di più con il tempo che passa, ci sono realtà che possono pensare di competere soltanto imparando a cogliere le intuizioni giuste: quei calciatori talentuosi da plasmare e che, con il lavoro e l'adattamento, possono esplodere e incrementare il loro valore.

La concorrenza va sempre rispettata e anticipata, la Lazio lo sa bene. Come quando scippò Sergej Milinkovic-Savic alla Fiorentina. Chissà come sarebbe andata la storia se quel giorno il Sergente avesse scelto di firmare per i Viola. Oggi, la società biancoceleste può pensare di fare un colpo simile. O sperare che si riveli tale.

Le problematiche relative al blocco del mercato e alla necessità di immettere liquidità nelle casse biancocelesti sono ben note. La Lazio non è un club che può permettersi di spendere cifre esose; anzi, durante il mercato di gennaio è molto probabile che sarà costretta a cedere almeno un prezzo pregiato per rientrare nei costi e consentire a Sarri di avere i rinforzi che necessita. Proprio in questo senso, anche per continuare (o iniziare) la politica di ringiovanimento, la Lazio cerca un profilo funzionale che possa far parte del progetto a lungo termine che ha nella testa il mister.

Tra i vari profili visionati, sembra che la Lazio abbia messo gli occhi su Jens Hjertø-Dahl, centrocampista classe 2005 del Tromsø. Tecnica, inserimenti e prospettiva: il gioiellino norvegese ha tutte le caratteristiche per poter diventare un giocatore importante. Oltre ad essere nel giro della nazionale U21 norvegese, durante la stagione attuale di Eliteserien, il principale campionato norvegese, ha collezionato 4 gol e 4 assist in 28 presenze.

A vent'anni tutto è perfezionabile, ma sicuramente tra i suoi pregi non rientra la velocità. Il profilo di Hjertø-Dahl non scalda sicuramente il cuore del tifoso biancoceleste, visto che si tratta di un calciatore giovanissimo che ha tutto da dimostrare al di fuori del proprio contesto nazionale. Nei mesi scorsi diverse squadre importanti hanno mostrato interesse nei suoi confronti e il prezzo del cartellino non è troppo alto. Se Sarri lo riterrà un giocatore idoneo al suo calcio, potrebbe rivelarsi un investimento dal futuro roseo.

