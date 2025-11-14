Marelli sta con Taylor e i romanisti impazziscono: niente rigore!

Si torna a parlare dell'arbitraggio di Anthony Taylor nella finale di Europa League del 2023 tra la Roma e il Siviglia. Ha detto la sua anche il commentatore tecnico arbitrale di Dazn Luca Marelli.

Si torna a parlare dell'arbitraggio di Anthony Taylor nella finale di Europa League del 2023 tra la Roma e il Siviglia. Ha detto la sua anche il commentatore tecnico arbitrale di Dazn Luca Marelli, che ha commentato la prestazione dell'inglese a Budapest. Di seguito le sue parole.

"La prestazione di Taylor nella finale tra Siviglia e Roma è stata inguardabile, ma il rigore che è reclamato dalla Roma è poco rigore: io non lo avrei mai assegnato, e se fossi stato il Var non avrei mai richiamato l'arbitro. Taylor quella partita l'ha sbagliata completamente per quanto riguarda i cartellini, doveva espellere nei tempi regolamentari il capitano del Siviglia, Rakitic: lì sarebbe cambiata la partita, perché si sarebbero giocati i supplementari 11 contro 10".

"Al 119' poi avrebbe dovuto espellere un altro giocatore del Siviglia, marginale però. Quella partita l'ha arbitrata veramente male, e lo dissi anche nel post partita: resta il fatto che Taylor arbitra costantemente in Champions League, perché è un ottimo arbitro. Ha avuto una serata negativa, e infatti se potesse arbitrare nuovamente un match sarebbe quello".