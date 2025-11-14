Lazio, Isaksen ora è carico: le sue parole con la Danimarca

Dal ritiro della Danimarca, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato alla vigilia della gara contro la Bielorussia, in programma domani sera. In particolare si è espresso sul percorso della sua Nazionale verso il Mondiale e sul suo stato di forma attuale. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Mi sento fisicamente e mentalmente meglio rispetto a quando ero stato convocato con la Nazionale un mese fa. Sto molto bene e spero di poter aiutare la squadra con gol e assist. Il ct Riemer e i miei compagni di squadra mi danno moltissima fiducia. Questo è importante per me come giocatore, credo di più in me stesso e nelle mie capacità per affrontare al meglio ogni partita".

"Sono stato felice di sentire la reazione del mister dopo il mio gol contro il Cagliari, ma sono anche stato preso in giro dagli altri giocatori (ride, ndr.). La Bielorussia? Mi aspetto che vinceremo, altrimenti non meriteremo di andare ai Mondiali. Dobbiamo batterli con lo stesso atteggiamento e la stessa intensità che abbiamo avuto l'ultima volta che li abbiamo incontrati. Non voglio sottovalutarli, noi siamo davvero in ottima forma. Vedo tanta fame e un bel clima nella squadra, crediamo di poter fare davvero bene".