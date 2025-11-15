Lazio, Lotito presenta la norma 'anti fondi' in Senato: i dettagli
Claudio Lotito, presidente della Lazio e Senatore della Repubblica, ha presentato un emendamento sulla trasparenza dei club...
15.11.2025 10:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito si mobilita per il calcio italiano. Nel dettaglio, come riporta Il Messaggero, il presidente della Lazio ha presentato in Commissione Bilancio al Senato un emendamento alla manovra riguardante la trasparenza sulla proprietà dei club calcistici.
Si tratta della cosiddetta norma “anti-fondi”, già contenuta in una sua precedente proposta di legge.
L’emendamento prevede che le società professionistiche debbano comunicare a Figc e Anac l’identità di chi detiene almeno il 5% del capitale sociale, l’origine dei fondi utilizzati per acquistare tali partecipazioni e l’eventuale presenza di legami con altre società sportive, italiane o estere.