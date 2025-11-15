Milan, Kjaer ricorda lo scudetto e cita la Lazio: le parole
RASSEGNA STAMPA - La settimana prossima ci sarà il derby di Milano tra Inter e Milan. Per l'occasione, l'ex difensore rossonero Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport.
Molti i temi trattati dal danese. Dagli anni in Italia al derby stesso, passando per il Midtjylland il futuro. Soffermandosi sullo scudetto del 2022, Kjaer ha citato anche la sfida contro la Lazio, decisa nei minuti finali da Tonali e fondamentali a fini della vittoria finale del campionato. Di seguito le sue parole:
"Nel 2022, quando un compagno parcheggiava a Milanello, gli leggevo in faccia la gioia di esserci. La gara con la Lazio diede la spinta decisiva. Ibra creava tensione, in positivo e in negativo. Voleva solo vincere".
Poi su Pioli e il rapporto con Ibra: "È stato molto bravo a capire i momenti e noi a gestire il casino che Ibra creava. A volte dovevi mettergli una mano sulla spalla e dirgli "calma, respira". Zlatan, però, mi ha insegnato tantissimo".