Torino, infortunio per Ilic: le condizioni in un comunicato

Nella sfida tra Inghilterra e Serbia il centrocampista classe 2001 è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio al ginocchio
14.11.2025 17:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Torino, infortunio per Ilic: le condizioni in un comunicato

Problemi per il centrocampista del Torino Ivan Ilic costretto ad uscire dal campo nella sfida tra Inghilterra e Serbia causa infortunio. Il calciatore ha infatti avuto una torsione innaturale del ginocchio ed è stato costretto a chiedere il cambio. 

Nel pomeriggio la società granata ha diramato un comunicato in merito alle condizioni del classe 2001.

"Per quanto riguarda Ivan Ilic, uscito anzitempo nella partita Inghilterra-Serbia a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide