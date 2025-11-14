Torino, infortunio per Ilic: le condizioni in un comunicato
Problemi per il centrocampista del Torino Ivan Ilic costretto ad uscire dal campo nella sfida tra Inghilterra e Serbia causa infortunio. Il calciatore ha infatti avuto una torsione innaturale del ginocchio ed è stato costretto a chiedere il cambio.
Nel pomeriggio la società granata ha diramato un comunicato in merito alle condizioni del classe 2001.
"Per quanto riguarda Ivan Ilic, uscito anzitempo nella partita Inghilterra-Serbia a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba".
