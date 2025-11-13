Torino in ansia, Ilic si fa male in Nazionale: i dettagli

Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo al minuti 39 della sfida tra Inghilterra e Serbia causa infortunio al ginocchio

Brutte notizie per il Torino di Baroni, che durante la sosta per le nazionali ha visto fermarsi uno dei giocatori più importanti del proprio centrocampo. Ivan Ilić, impegnato con la Serbia nella sfida contro l’Inghilterra, è stato costretto a lasciare il campo dopo aver subito un movimento innaturale al ginocchio. Un’azione senza contatto, di quelle che fanno subito pensare al peggio. La sua reazione e la prudenza dello staff medico hanno aumentato le preoccupazioni, lasciando aperto un interrogativo pesante per il club granata, già chiamato a gestire un finale d’anno complicato sul piano fisico ed emotivo.

Un infortunio che riguarda anche la Lazio. La situazione assume un rilievo ancora maggiore perché Ilić è uno dei nomi seguiti dalla Lazio per il mercato di gennaio. Da settimane circolano valutazioni da parte di Sarri e della dirigenza biancoceleste, interessate a un profilo tecnico in grado di garantire qualità, continuità e inserimenti. Il problema fisico cambia inevitabilmente lo scenario. Le prime ricostruzioni parlano di una torsione innaturale, un gesto che spesso rappresenta un campanello d’allarme. In casa Lazio si osserva con attenzione, perché la sessione invernale non concede troppi rischi e ogni valutazione dovrà essere collegata allo stato reale delle sue condizioni.

Le prossime ore saranno decisive. Il centrocampista serbo, protagonista di una stagione altalenante ma sempre centrale nelle rotazioni del Torino, verrà sottoposto a esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. Solo le immagini mediche diranno se si tratta di un semplice trauma distorsivo o di qualcosa di più serio. Le tempistiche di recupero, che in casi simili oscillano molto, condizioneranno non soltanto i piani del Torino ma anche quelli dei club interessati. Fonti vicine allo staff serbo parlano di prudenza assoluta e di valutazioni ancora aperte, perché l’impatto della torsione non è stato lieve.

Ripercussioni tecniche e scenari di mercato. Il Torino rischia di perdere un giocatore fondamentale in un momento delicato della stagione. Baroni dovrà quindi trovare soluzioni immediate per non snaturare equilibrio e identità della squadra. Per la Lazio, che segue Ilić da tempo, questo infortunio apre una riflessione inevitabile: puntare su un giocatore reduce da un problema fisico importante o virare su altri profili? È uno snodo non banale, perché gennaio offre margini stretti e poche certezze. Molto dipenderà dagli esiti degli esami e dalla rapidità del recupero. Nel frattempo, il mercato resta sospeso, proprio come le condizioni del centrocampista.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.