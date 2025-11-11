Mancini sceglie lo staff all'Al Sadd: c'è un ex Lazio in lista
11.11.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Presto inizierà la nuova avventura da allenatore di Roberto Mancini. Nelle ultime ore, infatti, ha accettato l'offerta dell'Al Sadd in Qatar, con un contratto di sei mesi, fino a giugno, e un ingaggio da ben 4,5 milioni di euro.
Come riportato da Il Messaggero, l'ex ct della Nazionale italiana in questo momento sta scegliendo il suo nuovo staff. Non sarà possibile chiamare alcuni suoi fedelissimi come Gregucci e Lombardo, ora alla Sampdoria, o come Evani, che aveva rifiutato già l'offerta per la Nazionale dell'Arabia Saudita.
In lista quindi restano Nuciare e Battara, in fase di riflessione, oltre a Maccarone e l'ex Lazio Cesar.
Andrea Castellano
