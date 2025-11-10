Lazio | Sarri asfalta Manganiello e gli arbitri: cosa ha detto

Nella conferenza stampa post Inter Lazio, Maurizio Sarri dice la sua sugli arbitri e sulla direzione di gara di Manganiello che non lo ha soddisfatto...

Maurizio Sarri ha preso un cartellino giallo nella sconfitta della Lazio sul campo dell'Inter. Un giallo che in realtà avrebbe meritato Lautaro per una dura entrata su Zaccagni. Il tecnico ha spiegato la situazione nella conferenza stampa post partita in cui ha criticato Manganiello e la classe arbitrale italaiana:

"Io ero nervoso per un semplice motivo. Non è stato ammonito Lautaro su un fallo su Zaccagni, e l'arbitro ha fatto uscire Zaccagni senza farlo rientrare. Si incazzava pure Padre Pio lì. L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio e avrebbe vinto comunque. Penso sia l'ora di noleggiare gli arbitri all'estero perché non ne vedo più all'altezza, sicuramente non lo ero quello di stasera".

Il tecnico ha aggiunto: "Guendouzi nervoso? Non lo ricordo più nervoso di un paio di anni fa, mi sembra sia sugli stessi livelli, gioca sui nervi e va bene così. Nel derby ha preso un'espulsione stupida, da lì il suo atteggiamento è cambiato. Mi sembra che riesca a contenersi maggiormente. Noi nelle ultime partite siamo la squadra che ha preso meno ammonizioni e siamo terzi nelle classifica globale a livello di sanzioni. La mentalità si sta raddrizzando