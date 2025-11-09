Inter, Chivu e il gol di Lautaro: la spiegazione a DAZN

Cristian Chivu al termine di Inter - Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo contro la squadra di Maurizio Sarri: “Il gol di Lauti è la conseguenza del lavoro duro che sta facendo e che sta mettendo a disposizione del gruppo. Arrivano quando sei sereno e sei un trascinatore e leader consapevole.

La sua serenità deve averla sempre, deve sorridere di più e consapevole di quanto lavoro e cuore mette a disposizione di questa squadra. Mi è piaciuto l’approccio, la voglia di essere determinanti, affrontando una squadra allenata bene e che poteva metterci in difficoltà, abbiamo capito cosa fare e cosa portare in campo.

Non è facile mantenere questo atteggiamento giocando ogni 3 giorni, il merito è di chi nelle rotazioni ha sempre dato quel qualcosa in più alla squadra permettendo ad altri i guadagnare qualche giorno di riposo in più. Oggi era la 7° partita in 19 giorni, bisogna avere energie ma ho che fare con campioni he riescono a trovare energie e accontentare le richieste dell’allenatore".