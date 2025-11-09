Serie A | La Roma batte l'Udinese: ora è prima in classifica

Dopo la sconfitta per 1-0 a San Siro contro il Milan di Allegri, la Roma rialza la testa e batte l'Udinese nella sfida delle 18:00 dell'Olimpico. Gli uomini di Gasperini hanno saputo sfruttare le occasioni e gestire i tentativi avversari.

La gara si è sbloccata con un episodio, ovvero il rigore causato dall'intervento scomposto di Kamara che prende il pallone con un braccio e trasformato in rete da Pellegrini. Da lì in poi, i giallorossi sono rimasti in controllo della gara fino ad arrivare al 2-0 di Celik.

I friulani dal canto loro hanno fatto troppo poco per impensierire l'avversario e quando ne hanno avuto l'occasione non sono stati in grado di sfruttarla. L'esempio lampante è il grande ex Zaniolo che spreca un regalo della difesa della Roma intorno al 70' tirandola addosso a Svilar. Dopo i passi falsi di Napoli e Milan, ora la Roma è prima in classifica con 24 punti in attesa del risultato della sfida di questa sera tra Inter e Lazio.