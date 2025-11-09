WOMEN | Lazio - Napoli, le parole di D'Auria in zona mista

La Lazio Women ha battuto il Napoli al Fersini, una vittoria importantissima dopo due sconfitte consecutive che gli ha permesso di prendersi il terzo posto in classifica e non solo. Il successo contro le azzurre servirà anche per il morale in vista del derby della prossima settimana. In zona mista, nel post partita, ha parlato così D'Auria: “Sicuramente la partita di oggi era molto importante per noi, soprattutto dopo la sconfitta col Milan la scorsa settimana. Dobbiamo riprenderci e prepararci al meglio per il derby la prossima settimana che cercheremo di preparare al massimo”.

“Il mister è uno che sente molto le partite, ci tiene tantissimo e lavora molto per noi. Cerchiamo di dare il massimo sia per noi stesse sia per lui che ci dà quella spinta in più. Dopo il Milan eravamo dispiaciute per la sconfitta, ci abbiamo messo qualche giorno per riprenderci e siamo state brave oggi nell’affrontare bene la partita e portare a casa punti”.

“Ambizioni? La nostra prerogativa era di fare una stagione migliore rispetto lo scorso anno e di rimanere competitivi il più a lungo possibile e affrontare ogni partita al massimo consapevoli che siamo forti ma che possiamo migliorare”

“Sicuramente è un momento molto bello per me, sto cercando di godermi ogni attimo. Però penso sempre a lavorare bene e a fare sempre meglio”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE