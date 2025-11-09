Inter - Lazio, Lazzari è pronto per la sfida: le sue parole a LSC
Manca sempre meno alla sfida di San Siro tra Inter e Lazio, gara valida per l'undicesima giornata di campionato. Nonostante le numerose assenze tra le fila biancocelesti, Sarri sfiderà Chivu per cercare di dare seguito alla vittoria di lunedì sera contro il Cagliari e rientrare nella corsa all'Europa.
A pochi minuti dalla sfida, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la sfida contro i nerazzurri. Ecco di seguito le parole del terzino biancoceleste:
"Affrontiamo una squadra forte con pochi punti deboli, l'Inter è una delle prime in Europa e sarà una partita complicatissima, dovremo partire al massimo. La sosta arriva in un buon momento perché potremo recuperare qualche giocatore e può solo che dare una mano, speriamo di finire nel migliore dei modi e poi con qualche recupero cercare di migliorare. Quasi 250 presenze in Serie A? Già me lo avevano chiesto, sono partito dalla Serie D, arrivare quasi a 250 in A e giocare 7 anni alla Lazio è motivo di orgoglio, spero di dare il mio contributo anche stasera".