Atalanta umiliata dal Sassuolo: ecco cosa accadrà con Juric
L'Atalanta crolla contro il Sassuolo. La squadra di Fabio Grosso vince per 0-3 ed espugna la New Balance Arena, con la doppietta di Domenico Berardi intervallata dalla rete di Andrea Pinamonti. Una sconfitta che pesa per la classifica della Dea, che scende in 13° posizione e vede allontanasi la zona Europa in attesa dei risultati delle altre.
JURIC IN DISCUSSIONE? - Una sconfitta che metter, però, anche in discussione il futuro di Ivan Juric. Il tecnico croato, che in estate è stato scelto come sostituto di Gasperini per dar continuità tattica al corso precedente, non è ancora riuscito a prendere in mano la squadra. In campionato sono arrivate solo 2 vittorie, 2 sconfitte e ben 2 pareggi, con il passo falso contro i neroverdi che ha un peso particolarmente importante.
IL FUTURO DI JURIC - Quale sarà quindi il futuro di Juric? Il tema verrà approfondito nelle prossime ore. La dirigenza dell'Atalanta si riunirà per prendere una decisione: insistere sulla propria scelta e andare avanti imperterriti, oppure esonerare l'allenatore nella speranza di raddrizzare la stagione con un nuovo nome in panchina al suo posto.