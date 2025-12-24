Barcellona, due ex Lazio nel mirino per la difesa: ecco chi sono
24.12.2025 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Caccia a un difensore. Il Barcellona nel mercato di gennaio si muoverà per rinforzare il reparto arretrato, visto l'infortunio di Christensen e i problemi personali di Araujo. I blaugrana per questo starebbero seguendo due ex giocatori della Lazio.
Si tratta di Luiz Felipe e de Vrij. Il primo attualmente gioca in Liga, al Rayo Vallecano: in passato ha vestito non con molta fortuna le maglie di Real Betis e Marsiglia.
Il secondo, invece, fa parte della rosa dell'Inter di Chivu. È in scadenza a giugno, può essere un'idea a costo ridotto per il Barcellona. Gli altri nomi in lista sono quelli di Otamendi, Senesi, Diogo Leite, Diego Llorente e Foyth.
