Ex Lazio | Ciani racconta: "Il derby è una follia. E il 26 maggio 2013..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'interno del podcast francese Ballon, Main, Corps, l'ex difensore della Lazio Michaël Ciani ha raccontato il suo arrivo nella Capitale e il derby contro la Roma, tornando sulla vittoria in Coppa Italia del 26 maggio 2013. Di seguito le sue parole: "Il mio arrivo alla Lazio? La prima cosa che ho fatto è stata chiamare Dabo. Lui mi ha detto: 'Non ho mai avuto un problema, è andata benissimo, è un'esperienza stupenda, vai che imparerai tantissimo. Non te ne rendi conto, è una grande squadra'".

"Mi sono informato un po' in quei due giorni... la Lazio era meglio della Roma. No, dai, scherzo, io rispetto la Roma. La mia è una rivalità da tifoso. Per me la Roma è una grande squadra, so che tutti i laziali non saranno d'accordo con me e lo capisco, è normale. È una rivalità, ma resta una grande squadra come il Milan, l'Inter, la Juve; ed è una rivalità super interessante perché è nella stessa città, nello stesso stadio, quindi si crea un entusiasmo pazzesco durante i derby. È incredibile".

"Nella mia carriera sono abbastanza contento di quello che ho fatto perché è stato un crescendo. Quando arrivi alla Lazio, ti rendi conto di dove sei guardando i titoli, vedendo i giocatori importanti che sono passati di lì: vedi Stankovic, Nedved, Veron, Inzaghi... insomma, ti dici che non sei in un posto qualunque".

"La Coppa Italia del 2013? È stata una bellissima avventura! La Coppa Italia vinta alla mia prima stagione è stato un titolo fantastico, giocare a Roma contro la Roma è una roba da matti, una follia. Non ci si rende conto, ma i derby romani sono qualcosa di unico. Ancora oggi quel successo mi insegue: appena si parla del 26 maggio, i tifosi della Lazio mi scrivono su Instagram. È per questo che ricondivido spesso quelle cose".

"Vivere il calcio in Italia è particolare. Mi ha insegnato molto, come difensore mi ha dato tantissimo dal punto di vista tattico. Sento di essere migliorato molto. Facevamo degli allenamenti il giovedì dove si faceva un'ora di tattica senza pallone, mentre in Francia si gioca a calcio-tennis... La Lazio è il club che mi ha formato meglio".