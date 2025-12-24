Lazio, Luis Alberto rincara la dose: l'attacco diretto alla dirigenza
Non si tira indietro, non fa retrofront, anzi, rincara la dose. Intervenuto ai microfoni di fanpage.it, Luis Alberto ha parlato del suo addio alla Lazio, sottolineando i suoi problemi con Lotito e con la società in generale.
Il centrocampista spagnolo, noto a tutti come il 'Mago', ha aspramente criticato al dirigenza laziale, ribadendo che all'interno è presente gente che non capisce di calcio. Nelle sue parole, inoltre, Luis Alberto fa anche una distinzione tra il periodo in cui c'era Tare e quello dopo l'addio del direttore sportivo.
LUIS ALBERTO SULLA SOCIETA' - "Sì, c’è gente lì dentro che non capisce di calcio e lo dirò sempre. Eravamo un gruppo sano, con un allenatore amico e un direttore sportivo che sapeva quando mettere pressione e quando no. Poi è arrivato Sarri, che è un maestro. Quando è andato via sapevo che la Lazio non sarebbe andata da nessuna parte".