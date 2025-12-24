Lazio, Luis Alberto rincara la dose: l'attacco diretto alla dirigenza

Luis Alberto è tornato a parlare della Lazio e della dirigenza, ribandendo quanto detto in passato sulla società biancocelesti
24.12.2025 16:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

Non si tira indietro, non fa retrofront, anzi, rincara la dose. Intervenuto ai microfoni di fanpage.it, Luis Alberto ha parlato del suo addio alla Lazio, sottolineando i suoi problemi con Lotito e con la società in generale.

Il centrocampista spagnolo, noto a tutti come il 'Mago', ha aspramente criticato al dirigenza laziale, ribadendo che all'interno è presente gente che non capisce di calcio. Nelle sue parole, inoltre, Luis Alberto fa anche una distinzione tra il periodo in cui c'era Tare e quello dopo l'addio del direttore sportivo.

LUIS ALBERTO SULLA SOCIETA' - "Sì, c’è gente lì dentro che non capisce di calcio e lo dirò sempre. Eravamo un gruppo sano, con un allenatore amico e un direttore sportivo che sapeva quando mettere pressione e quando no. Poi è arrivato Sarri, che è un maestro. Quando è andato via sapevo che la Lazio non sarebbe andata da nessuna parte".

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.