Calciomercato Lazio | Insigne aspetta: le priorità di Sarri sono altre
RASSEGNA STAMPA - Sbloccato il mercato, ora si può tesserare. La Lazio può ricominciare a fare operazioni in entrata dopo il blocco totale di quest'estate. Si lavora per accontentare Sarri, che ha fatto le sue richieste alla società. Una di queste, in ballo da tempo, è quella dello svincolato Insigne.
È rimasto senza squadra dopo l'addio al Toronto, ha rifiutato diverse proposte solo per tornare a essere allenato dal suo vecchio tecnico ai tempi di Napoli. Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, anche ieri si è registrata un po' di freddezza sulla questione. Le priorità del Comandante, infatti, sono altre e in altri ruoli.
Secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, l'esterno può arrivare se non pretende il posto da titolare, visto che sarebbe utilizzato come vice Zaccagni. L'accordo con Lotito c'è, ma l'operazione sembra destinata a chiudersi solo dopo averne concluse altre.