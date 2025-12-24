Lazio, gli auguri di Natale: ecco il messaggio - FOTO
24.12.2025 09:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Gli auguri della Lazio per Natale. Dalle 10 della vigilia del 24 dicembre fino a mezzanotte del 26, giorno di Santo Stefano, la società pubblicherà un messaggio per le feste.
Su alcuni circuiti di comunicazione della città, infatti, la Lazio condividerà il 'Buon Natale' per tutti i suoi tifosi: "Ai laziali. Alla città. Buon Natale", si legge.
Di seguito la foto.
