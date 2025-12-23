Lazio, Petrucci (Sky): "Priorità ai rinnovi. Guendouzi? Valutazioni in corso"

Giornata importante in casa Lazio, oggi si conoscerà il destino del club in tema di mercato. Ai microfoni di Radio Laziale, per commentare la vicenda e dire la sua, è intervenuto Matteo Petrucci di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Si va verso il mercato libero a gennaio. La priorità assoluta deve essere quella di fare i rinnovi, è passato già troppo tempo e ci sono delle ‘promesse’ da mantenere. La Lazio ha proposto un rinnovo di contratto a Gila che per ora non l’ha preso in considerazione, Romagnoli si aspetta un adeguamento e la Lazio farà un rilancio. Su Guendouzi si stanno facendo delle valutazioni, lui percepisce meno di 1,5 milioni a stagione e serve quindi, offrire un aumento. Vedremo se sarà messo sul mercato. La priorità di Sarri è il centrocampista e il suo preferito è Loftus-Cheek, ma è una trattativa molto difficile sia per la richiesta del Milan sia per l’ingaggio”

“Insigne non è una priorità al momento, c’è l’accordo per l’ingaggio e il via libera di Sarri. Si può chiudere velocemente ma non credo sarà il primo acquisto. Può essere il mercato degli scambi, ma andrebbe contro gli ideali della società che non ha mai fatto questo tipo di mercato. Dele-Bashiru piace all’Atalanta ma ancora non ci sono trattative”.