Ex Lazio | Nuova avventura in panchina per Stankovic: per lui è un ritorno a casa
Dejan Stankovic è il nuovo allenatore della Stella Rossa, anche se dire "nuovo" è relativo: per l’ex Lazio si tratta infatti di un ritorno. Stankovic aveva già guidato il club serbo a partire dal 2019, dopo essere cresciuto nelle giovanili e aver vestito la maglia della prima squadra prima del trasferimento in biancoceleste.
La sua prima esperienza sulla panchina della Stella Rossa si era chiusa nel 2022, dopo l’eliminazione ai play-off di Champions League, nonostante tre campionati e due Coppe Nazionali conquistate.
Reduce dalle dimissioni a novembre dallo Spartak Mosca, Stankovic è stato ripresentato oggi in conferenza stampa, dove ha espresso tutta la sua emozione per il ritorno. "È bello essere di nuovo a casa. Voglio ringraziare il direttore generale Zvezdan Terzić e Vladan Milojević per il lavoro svolto: hanno regalato tante soddisfazioni al club, ai tifosi e ai giocatori", ha dichiarato.