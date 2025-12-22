Serie A, Udinese - Lazio: chi racconterà il match su Dazn
Ultima giornata di campionato del 2025, la Lazio affronterà l'Udinese in trasferta. La gara è in programma sabato 27 dicembre, il calcio d'inizio è fissato alle 18. I biancocelesti, reduci dal pareggio con la Cremonese, sono a caccia di punti per poter chiudere al meglio l'anno solare con l'obiettivo di avvicinarsi e centrare la tanto desiderata zona Europa.
Una partita delicata su un campo non facile, ma i biancocelesti potranno senza dubbio contare sulla spinta del proprio pubblico che in poche ore dall'apertura della vendita ha polverizzato i tagliandi del settore ospiti. L'affetto dei tifosi sarà fondamentale per gli uomini di Sarri.
La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e a raccontarla sarà il duo formato da Ricky Buscaglia, per la telecronaca, e Emanuele Giaccherini, per il commento tecnico.
