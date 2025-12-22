"Sempre insieme a te", ecco la vincitrice del contest
22.12.2025 17:00 di Lalaziosiamonoi Redazione
✨ ABBIAMO LA VINCITRICE! ✨
Dopo settimane di emozioni, candidature, e tanta passione biancoceleste…
la ragazza che impersonerà la Lazio nel videoclip di “Sempre insieme a Te” è:
SERENA SALMI
Scelta dal cuore
Un volto, una storia, una fede che diventa musica e immagine.
Grazie a tutte le ragazze laziali che hanno partecipato,
grazie a chi ci ha sostenuto e condiviso.
Questo progetto è vostro, è nostro.
Sempre insieme a Te – RenzoStar
In collaborazione con LaLazioSiamoNoi.it
Perché la Lazio non si tifa: si vive.
#SempreInsiemeATe #RenzoStar #LaLazioSiamoNoi #Vincitrice #ContestLaziale #CuoreBiancoceleste #SSLAZIO #MusicaLaziale #NataleBiancoceleste #LazialiSempre