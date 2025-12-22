Leali espulso dopo soli tre minuti: c'è un precedente che riguarda la Lazio
22.12.2025 11:00 di Simone Locusta
L'Atalanta ha battuto il Genoa grazie al gol di Hien allo scadere, uno 0-1 che racconta di un Genoa comunque resiliente, in dieci uomini praticamente per tutta la durata della sfida.
Infatti, il portiere Nicola Leali, finito in orbita Lazio per il mercato di gennaio, è stato espulso dopo soli tre minuti. C'era mai stato un portiere di Serie A espulso dopo tre minuti come lui? Sì, ed era successo proprio alla Lazio.
Come riporta il noto giornalista Giuseppe Pastore, era capitato proprio a Luca Marchegiani in Lazio - Cagliari 2-1 del 20 ottobre 1996. A sostituirlo tra i pali, un giovane esordiente Carlo Cudicini che fece così la sua unica presenza in Serie A.
