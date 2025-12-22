Lazio, attesa per la decisione della Commissione: domani il verdetto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio attende per conoscere il suo futuro. Il calciomercato di gennaio sarà vitale, ma ancora non si può sapere se sarà "a saldo zero", ovvero possibile solo grazie a un equilibrio tra entrate e uscite, o libero. L'attesa però sta per finire.

Il verdetto della Commissione di controllo sul mercato è infatti previsto per domani. Se la Lazio non sarà rientrata ancora - come sembra - dentro la soglia dell'80% del "costo del lavoro allargato", Lotito potrà successivamente intervenire per colmare il disavanzo e sbloccare del tutto i rinforzi di gennaio. Come spiegato da Il Messaggero, potrà farlo con un'immissione di denaro oppure, grazie alla modifica Figc dell'articolo 90 comma 5 delle Noif (Norme Organizzative Interne Federali), utilizzando il credito di marzo Dazn sui diritti tv.

Le cose sono cambiate rispetto a questa estate. In quell'occasione, oltre al problema degli indicatori, la cifra che il patron avrebbe dovuto immettere superava i 100 milioni di euro. Oggi invece, come riporta lo stesso quotidiano, la cifra da sanare sarebbe minima (fra i 3 e i 5 milioni), quindi il destino biancoceleste è solo nelle mani di Lotito.

Riflessioni in corso a Formello. Infatti, quel credito potrebbe essere vitale anche dopo marzo, quando il "costo del lavoro allargato" che scenderà al 70% escludendo gli under 23 italiani dal calcolo, per coprire le spese senza gli introiti Uefa e per non incorrere in nuovi blocchi a giugno. Tutto è ancora prematuro, non resta che l'attesa.