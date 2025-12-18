Lazio, Baroni vuole Mandas: il portiere nei radar di Torino e Verona

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è sicuramente uno dei pezzi pregiati in uscita dalla Lazio. Chiuso da un Provedel titolare inamovibile, il portiere greco ha trovato solo una presenza in Coppa Italia e nella finestra di mercato di gennaio è pronto a lasciare la Capitale per cercare di trovare maggiore spazio altrove.

Sull'estremo difensore c'è il Genoa, con cui la la dirigenza biancoceleste stava valutando di chiudere uno scambio di prestiti che coinvolgesse anche Leali, ipotesi approvata anche da mister Sarri. Mandas, però, non piace solo ai rossoblù: secondo Il Messaggero, il greco interesserebbe anche a Verona e Torino. I granata di Baroni, in particolare, stanno avendo qualche problema tra i pali e il portiere della Lazio è in cima alla lista dei desideri del club.

Che sia in prestito o a titolo definitivo, Mandas è deciso a partire per tornare a giocare, ma i biancocelesti non hanno intenzione di abbassare la propria valutazione sotto i 10 milioni. Se l'unica opzione percorribile fosse una cessione, a partire in vantaggio sarebbe il Panathinaikos, unica società disposta ad accontentare la Lazio.