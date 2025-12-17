Mondiale 2026, sarà il più ricco di sempre: le cifre
Come se non bastasse la mancata partecipazione a due edizioni consecutive dei Mondiali l’Italia ha anche un motivo in più per centrare la qualificazione alla rassegna del 2026, passando per i playoff, ed è quello economico.
Il Consiglio della FIFA ha approvato oggi un contributo finanziario record per la Coppa del Mondo: 727 milioni di dollari, ovvero il 50% in più rispetto a Qatar 2022.
La quota maggiore, 655 milioni di dollari, sarà distribuita come montepremi tra le 48 squadre partecipanti come segue:
· Campioni: 50 milioni di dollari
· Secondi classificati: 33 milioni di dollari
· 3° posto: 29 milioni di dollari
· 4° posto: 27 milioni di dollari
· 5°-8° posto: 19 milioni di dollari
· 9°-16° posto: 15 milioni di dollari
· 17°- 32° posto: 11 milioni di dollari
· 33°-48° posto: 9 milioni di dollari
Non solo, ogni squadra qualificata riceverà 1.5 milioni di dollari a copertura dei costi di preparazione.
