Calciomercato Lazio | Nome nuovo dall'Atalanta: ecco chi è
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di un centrocampista di qualità. Una mezzala diversa che sappia fare le due fasi e che possa portare più gol alla truppa di Sarri. Tanti i nomi emersi da Loftus Cheek a Fabbian passando per Samardzic. Proprio dall'Atalanta può diventare una pista percorribile quella che porta a un altro elemento della rosa di Palladino.
Si tratta di Marco Brescianini. Il 25enne, finito al centro di un caso di mercato tra Atalanta e Napoli nell'estate del 2024, è finito nel dimenticatoio e al momento non trova spazio nella Dea. I bergamaschi hanno aperto alla cessione, così come per Samardzic, e il giocatore, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, piace anche a Fabiani. La pista va seguita con attenzione anche perché Brescianini ha un costo più basso e accessibile del serbo e potrebbe fare al caso della Lazio.
