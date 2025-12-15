Calciomercato | West Ham - Castellanos, la Lazio attende. E Insigne...
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca maggior qualità, Sarri chiede dei rinforzi. Il nome per l'attacco rimane quello di Giacomo Raspadori, oggi ai margini dell'Atletico Madrid.
Il suo ingresso è però legato alla cessione di Valentin Castellanos. La Lazio, secondo l'edizione odierna del Messaggero, starebbe attendendo proposte dall'estero, in particolare dalla Premier League. Il West Ham sarebbe in pole, la società biancoceleste aspetta un'offerta da 25-30 milioni di euro per l'argentino.
Nel frattempo, la Lazio si cautela con la qualità di Lorenzo Insigne. Ruoli diversi, ma l'ex Napoli è un pupillo di Sarri, anche se il tecnico ha espressamente affermato che non si tratta di una priorità. Lotito ha un accordo con il calciatore, bisognerà vedere se il tutto verrà ufficializzato.