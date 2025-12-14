Lazio, Mimun sulla vittoria a Parma: "Eroici anche i tifosi"

Clemente Mimun, giornalista e tifoso laziale, ha voluto sottolineare l'importanza dei tifosi nella vittoria di ieri conquistata a Parma

Una "vittoria eroica", è stata definità così quella della Lazio conquistata sul campo del Parma. Un successo arrivato in una gara che si è compromessa nel corso dei 90' prima con l'espulsione di Zaccagni e poi con quella di Basic, ma i biancocelesti sono riusciti a non lasciarsi influenzare dagli episodi. Hanno tenuto botta e alla fine sono riusciti a portare a casa i tre punti.

Una vittoria che vale doppio e che la squadra di Sarri è riuscita a raggiungere anche grazie al sostegno dei tifosi, in tantissimi hanno riempito il settorie ospiti dello stadio e fatto sentire il loro supporto al gruppo. Va a loro una menzione speciale secondo Mimun che sui social, al triplice fischio, ha scritto: "Eroici anche i 3500 laziali a Parma una fede senza fine".

