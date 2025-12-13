Parma-Lazio 0-1, Corvi in conferenza: "Loro hanno condizionato l'arbitro? Beh..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Edoardi Corvi, portiere del Parma, ha parlato in sala stampa al Tardini dopo la sconfitta per 0-1 contro la Lazio: "Penso ci sia mancato un po' di precisione sottoporta. Un po' di cattiveria. In questi momenti ci vuole equilibrio. Dei giorni può andare bene, altri male, come oggi. L'importante è analizzare le cose positive che abbiamo fatto e lavorare per migliorarci sulle lacune mostrate".

Il gol di Noslin

"Sottovalutare no. Cerchiamo sempre di metterci attenzione nelle situazioni. C'è stata una lettura sbagliata, un duello perso. Ma non mi focalizzerei sull'errore di un singolo ma sul gruppo che deve far meglio".

Vestire la maglia del Parma da capitano

"Un orgoglio farlo per la squadra della mia città. C'è del rammarico. Ma vogliamo migliorarci subito, a partire da domani".

L'atteggiamento della Lazio nel condizionare l'arbitro vi ha innervosito?

"Si, magari può essere. Ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Di cercare la vittoria ogni partita. Loro sono una squadra di esperienza europea con grandi giocatori e ha avuto la meglio".

Dal debutto a oggi

"Diciamo che partita dopo partita mi sento sempre meglio. La continuità aiuta tutti, un portiere soprattutto. Spero di continuare così".

Volontà Parma

"Noi siamo sempre focalizzati sulla vittoria anche se oggi è andata male. Il gol poi sono situazioni di gioco da analizzare e su cui migliorare".

L'emozione della fascia da capitano

"Quando sono arrivati i miei compagni e mi hanno dato la fascia è stato un orgoglio".

Il gol di Noslin visto dal campo

"Ho aspettato che potesse avvenire il duello, fra Valenti e Noslin. Poi il difensore ha perso il duello ho cercato di coprire più spazio possibile, ma bravo Noslin a dribblare e restare freddo".