Lazio, la carica di Provstgaard: "Fino alla fine!" - FOTO
13.12.2025 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Subentrato nel secondo tempo per lottare e difendere il risultato. Oliver Provstgaard è stato uno dei protagonisti della vittoria eroica della Lazio contro il Parma.
I biancocelesti hanno battuto la squadra di Cuesta in nove contro undici, decisivo il gol di Noslin che ha sfruttato l'incertezza di Valenti.
Attraverso una storia su Instagram, il danese ha esultato per il successo: "Fino alla fine", ha scritto. Questa Lazio non molla mai.
