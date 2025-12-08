Immobile, l'omaggio social della Lazio. E Ciro risponde...

La Lazio ha pubblicato sui propri profili social un omaggio a Ciro Immobile per il suo ritorno a casa.

Ciro è tornato a casa. Un saluto tanto atteso e meritato, cosa che non era stata possibile vista la cessione ai primi di luglio, nell'estate 2024. Immobile è tornato all'Olimpico e si è preso il calore che lo ha riaccolto a braccia aperte, dimostrandogli tutto il proprio amore e affetto.

Cori prima e durante la partita hanno fatto da contorno al clima di festa che intanto si respirava sul terreno di gioco e dentro gli spogliatoi.

Immobile ha abbracciato tutti gli ex compagni e membri dello staff biancoceleste con cui ha vissuto gli ultimi anni a Roma. Lo stesso Sarri ha ammesso di averlo lasciato negli spogliatoi di quella che ieri era la sua squadra rivale. Mai però nemica.

Oggi la Lazio ha pubblicato sui propri profili social un video tributo, immortalando gli highlights del suo ritorno all'Olimpico, scrivendo: "Un giusto omaggio a chi ha fatto la storia". Nei commenti, Ciro ha risposto con l'emoji del cuore.