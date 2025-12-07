Lazio - Bologna, il gol di Isaksen e la voce di Zappulla - VIDEO
07.12.2025 22:55 di Mauro Rossi
La Lazio impatta 1-1 con il Bologna all'Olimpico. Un match sfortunato per la squadra di Maurizio Sarri che, ai punti, avrebbe meritato l'intera posta in palio. Le parate di Ravaglia, però, hanno chiuso la strada alle aquile che devono accontentarsi di un punto. Zaccagni e compagni sono andati in vantaggio grazie a Isaksen, ma si sono fatti riprendere due minuti dopo dalla rete di Odgaard. CLICCA QUI PER IL RACCONTO DI ZAPPULLA