Lazio - Bologna, Isaksen lascia il campo: problemi fisici per il danese

Gustav Isaksen costretto al cambio per un possibile problema all'adduttore. Sono attesi maggiori dettagli nelle prossime ore.

© foto di www.imagephotoagency.it

Piove sul bagnato in casa Lazio, l'emergenza non accenna a rientrare. Negli ultimi giorni Sarri ha recuperato calciatori come Cataldi, Castellanos e Cancellieri. Ma il tecnico toscano rischia di aver perso un'altra pedina fondamentale.

Nel corso dell'intervallo, infatti, Sarri ha effettuato una doppia sostituzione: fuori Tavares e Isaksen, dentro Lazzari e Cancellieri. Il primo cambio è stato effettuato per scelta tecnica e per il rischio doppia ammonizione di Tavares, mentre il secondo è di natura fisica.

Stando a quanto riportato da Dazn, Isaksen avrebbe chiesto un consuto allo staff medico per un problema all'adduttore. Così, in via precauzionale, Sarri ha scelto di evitare ulteriori problematiche optando per la sostituzione.

Non è chiara l'entità dell'infortunio, ma Isaksen potrebbe essersi fermato in tempo. Sono attese novità nelle prossime ore dopo gli accertamenti del caso da parte dello staff medico biancoceleste.